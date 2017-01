Sonja Wehsely: Abschied einer Umstrittenen

Umarmung von Stadträtin Brauner für die scheidende Wehsely (Foto: Denise Auer)

Arbeitsgruppe und Neubesetzungen fix SPÖ Wien: "Harmonie" ist Trumpf

Häupl baut Team um Wiener SP-Personalrochade: Frauenberger statt Wehsely

Stadtschulratspräsident wird Stadtrat Czernohorszky: Häupl baut Nachfolger auf

Im gut gefüllten Gemeinderatssitzungssaal im Rathaus, in dem zusätzlich von der Galerie aus Besucher zusahen, wurde die – zuletzt auch parteiintern umstrittene – Politikerin zum Abschied gewürdigt und beklatscht. Wehsely selbst sprach die Kritik offen an. Die Debatten seien "ehrlich geführt" worden, so die 46-Jährige, die vor zwei Wochen ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben hatte.Sie habe Mitarbeitern oft "einiges an Veränderungen abverlangt". "Das war nicht immer einfach", so Wehsely. Es sei ihr aber "eine große Ehre" gewesen, "die Stadt mitzugestalten". Bürgermeister Michael Häupl (SP) bedankte sich mit Blumen und der Gemeinderat mit Applaus. Neos-Abgeordneter Stefan Gara dankte Wehsely für "ihr starkes soziales Engagement".VP-Obmann Blümel konnte sich Seitenhiebe nicht verkneifen: "Es wäre nicht ganz ehrlich zu sagen, dass sie mir abgeht." Dass Wehsely nun bei Siemens anheuert, ist für FP-Chef Johann Gudenus "eine gute Entscheidung – für Wien".Die Opposition erwartet sich von Wehsely-Nachfolgerin Sandra Frauenberger nun vor allem Reformen im Krankenanstaltenverbund (KAV) und bei der Mindestsicherung.