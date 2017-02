Die Penzinger demonstrierten gegen den geplanten Bau am Otto-Wagner-Areal. (Foto: Denise Auer)

Wie berichtet sollen auf dem Gelände in den kommenden Jahren rund 200 Wohnungen entstehen, davon alleine 140 in Neubauten. Um den neuen Gebäuden Platz zu machen, hätten laut der Bürgerinitiative "Steinhof erhalten" Montagfrüh am Areal des Otto-Wagner-Spitals die ersten Bäume gerodet werden sollen. Deshalb gingen rund 100 Penzinger auf die Straße und demonstrierten gegen den geplantenWohnbau. Zusammen mit der "Wiener Naturwacht" ließen die Bürger ihren Unmut freien Lauf. Prominentester Demoteilnehmer: FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel.