Strache: Club-Verbot für Gudenus peinlich für Besitzer

Mit 75 Jahren verstorben Ex-FPÖ-Politiker John Gudenus ist tot

Bei Datenleak aufgeflogen Gudenus soll "heilheil" als Passwort verwendet haben

Gudenus selbst schwieg zunächst zu dem Vorfall am vergangenen Mittwoch, teilte jedoch das Facebook-Posting seines Parteichefs zur Causa. Es sei weder tragisch, noch neu, dass Parteikollegen in Lokalen nicht bedient werden, schreibt Strache, der laut Club X auch schon einmal nicht bedient worden ist."In diesem konkreten Fall ist der Verweis des Lokalangestellten (nicht Besitzer) auf seine grüne Ideologie und Parteinähe, sowie seinen Migrationshintergrund besonders interessant", führt Strache aus. Gegenüber "Profil" hatte Sammy Zayed, "einer der Betreiber" des Clubs, den Vorfall bestätigt und sich hinter den Kellner gestellt."Man stelle sich vor, dass ein Wirt ohne Migrationshintergrund einen Gast mit Migrationshintergrund vor die Türe setzt - und das genau aus diesem Grund", so Strache. Die Empörung wäre "zu Recht" groß, die Stadtregierung würde sich einschalten. "So etwas hat in unserer Gesellschaft nichts verloren."Strache richtete den "applaudierenden Linken" folgende Botschaft aus: "Wer spaltet hier, wer ist intolerant? Und wie würden sie reagieren, wenn ein Lokal sie nicht bedient, weil sie der falschen Partei/Herkunft/Zeitung/Religionsgemeinschaft angehören?"Nicht Gudenus, sondern dem Lokalbesitzer müsse der Vorfall peinlich sein, sagte Strache. Dieser habe sich beim Vizebürgermeister entschuldigt, sagt Strache. "Schön, dass sich wenigstens der Besitzer des Lokals bei Herrn Vizebürgermeister Johann Gudenus persönlich entschuldigt hat und mit seinem Angestellten, welcher sich so unfein verhalten hat, ein klärendes Gespräch führen wird!"