Wiener SPÖ wird umgebaut: Wer bleibt, wer geht

Am 20. und 21. Jänner 2017 findet die Vorstandssitzung der Wiener SPÖ zu Themen wie Arbeitsmarkt, Gesundheit, Integration und Wohnen statt. Bis Sonntag können Mitglieder noch inhaltliche Vorschläge einbringen.Bis Sonntag können Mitglieder noch inhaltliche Vorschläge einbringen - derstandard.at/2000048690309/Themenlisting-und-moegliches-Koepferollen-bei-Wiener-SPOe-im-Jaenner



Noch davor soll es aber zu Personalrochaden kommen: Gleich zwei Stadträtinnen sollen gehen: Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely - Am 18. Jänner veröffentlicht der Stadtrechnungshof verheerende Prüfberichte, die das Ressort Wehsely betreffen - und auch Renate Brauner (sie weilt noch im fernen Kuba) könnten schon bald nicht mehr in der Wiener Stadtregierung sitzen.



Über ein Rund-Mail, das derzeit im Rathaus kursiert, soll das Ersetzen von den zwei weiblichen Funktionären durch männliche Kollegen verhindert werden - heute.at hat berichtet.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Aber auch Wohnbaustadtrat Michael Ludwig soll dem Vernehmen nach das Ressort wechseln und Renate Brauner als Finanzstadtrat beerben - er hat dies allerdings schon dementiert. Nach massiver Kritik könnte Udo Janßen, Generaldirektor des Krankenanstaltenverbundes (KAV), der erste sein, der gehen muss.



Indes hat TV-Manager Gerhard Zeiler laut "Presse" den Gerüchten, wonach er Häupl beerben soll, eine Absage erteilt.