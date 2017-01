Zwangsräumung im Schloss Cobenzl

Mit Nummernschild markiert Rollator-Parkplätze im Gemeindebau

In betreuter Wohngemeinschaft Verfahren gegen Diakonie wegen Vernachlässigung

Bereits vor fünf Jahren kündigte das Forstamt den Pachtvertrag, meldete Eigenbedarf für das Schloss an. Als Grund führte die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) etwa den nicht mehr sehr schönen Zustand des Lokals an. Die Stadt will einen neuen Pächter für das Restaurant, eine enge Kooperation mit dem benachbarten, städtischen Weingut wird angestrebt, berichtet "wien.orf.at". Wie es mit dem Schloss weitergeht, soll Sima Ende Jänner verkünden.Trotz Räumungsklage – Auer hätte bis 11. Jänner das Feld räumen müssen – will er den Betrieb aufrecht erhalten, bis der Exekutionstitel vorliegt. Und das könnte noch einige Wochen dauern.