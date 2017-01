2017 wurde offiziell "angeradelt"

Die Radlobby feiert 200 Jahre Radfahren, denn: Im Jahr 1817 hatte Freiherr von Drais in Mannheim zum ersten Mal seine zweirädrige Laufmaschine, die als Ur-Fahrrad angesehen wird, bestiegen. (Foto: Margit Palman/Radlobby)

Alte Scheine ungültig! Parken nun um 10 Cent teurer

Nach Engpässen zu Stoßzeiten Bahnpaket für Pendler: Wien und NÖ ziehen an einem Strang

264 statt 242 Euro Falschparker zahlen am 1. Jänner mehr für Abtransport

"Zu Neujahr 2017 steht ein besonderes Thema mit noch mehr Tradition als Motto voran: Wir feiern 200 Jahre Fahrrad, denn im Jahr 1817 hatte Freiherr von Drais in Mannheim zum ersten Mal seine zweirädrige Laufmaschine, was als Ur-Fahrrad angesehen wird, bestiegen", so Andrzej Felczak, Vorsitzender der Radlobby Österreich.Und so fanden sich - trotz der eisigen Kälte - am 1. Jänner 44 warm eingepackte Radfahrer zum Neujahrsradeln der Radlobby Wien ein. Die 15 km lange Route führte vom Treffpunkt Schwarzenbergplatz über die Innenstadt zur Donauinsel, wo das „200 Jahre“- Foto entstand.