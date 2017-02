Endlich wieder Langlaufen mitten in Wien

Die Hauptstadt zittert Jetzt ist sogar die Donau in Wien zugefroren!

Der Winterdienst der MA48 war ab 3 Uhr Früh mit 350 Räumfahrzeugen im Einsatz. Im Prater (Bild), am Cobenzl und auf den Steinhofgründen wurden das erste Mal seit vier Jahren Langlaufloipen gespurt! Autofahrer ärgerten sich: Die Kurzparkzonen galten am Mittwoch – trotz Schneechaos. Die Schneedecke hält nicht – ab Donnerstag steigen die Temperaturen.Langlaufen kann man in der Prater Hauptallee (2.), am Wienerberg (10.), auf den Steinholfgründen (14.), im Schwarzenbergpark (17.), am Cobenzl (19.), auf der Donauinsel (21. und 22.) und beim Pappelteich im Maurer Wald (23.). Alle Infos auf wien.gv.at. gem