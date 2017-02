Problemzone Wiener Gürtel: Luft kaum mehr zum Atmen

Feinstaub-Belastung: Jahresgrenzwert schon jetzt überschritten!

Die höchste Druchschnittsbelastung am viel befahrenen Wiener Gürtel wurde mit 114.000 Partikeln pro Kubikmeter Luft gemessen: 30 Mal so hoch, so der VCÖ. Zum Vergleich: An Orten mit weniger oder kaum Verkehr liegt der Wert bei 4.000 Partikel pro Kubikzentimeter Luft.Besonders besorgnisserregend waren die Wert im Inneren der Autos: Dort wurden bis zu 230.000 Partikel pro Kubikmeter gemessen. Feinstaub ist besonders gefährlich - er gilt als krebserregend.Besonders die Kleinstpartikel, der sogenannte "Ultrafeinstaub", der bis in die Lungenbläschen und den Blutkreislauf gelangt kann zu schwersten gesundheitlichen Schäden führen. Die ganze VCÖ-Studie im Detail gibt es hier >>>