Hietzing stimmt über Grätzel-Parkpickerl ab

Das Parkpickerl kommt in Hietzing vielleicht nur in einigen Grätzeln (Foto: Denise Auer)

Im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing gibt es derzeit kein flächendeckendes Parkpickerl. 2013 hatten sich die Bewohner mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Da das Parkplatzproblem nicht zuletzt aufgrund der umliegenden Parkpickerl-Bezirke aber nicht kleiner geworden ist, plant Bezirkschefin Kobald nun, die Hietzinger Grätzel einzeln über das Parkpickerl abstimmen zu lassen. So könnte zumindest in stark überparkten Teilen des Bezirks Abhilfe geschaffen werden.Im Jänner wird es deshalb noch zwei Bürgerversammlungen geben, an denen die Bevölkerung über die Pläne informiert wird, bevor es noch im ersten Quartal zur Abstimmung kommt.Dienstag,, 18 UhrAmtshaus Hietzing, Großer Festsaal, Hietzinger Kai 1-3Freitag,, 18 UhrOrthopädisches Spital Speising, Spitzy-Auditorium, Speisinger Straße 109