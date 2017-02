Lenker zahlt keine Strafe, weil 30er-Zonen-Schild links steht

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gerichtsentscheidung Wegen CO2 keine dritte Piste für Schwechat

51 Millionen Euro! Kosten für Praterbrücke explodieren

BILDER DES TAGES 12.02.2017: Karneval in Venedig

Der Karneval in Venedig wird noch bis Ende Februar mit einem großen Festival gefeiert. (Foto: Reuters)

"Die Causa ging bis ans Verwaltungsgericht Wien. Dort hat dann ein Richter entschieden, dass das Verfahren gegen mich eingestellt wird", so der Informatiker zu "Heute". Wolfgang J. (Name geändert) muss die Strafe in Höhe von 70 Euro nicht zahlen.Der Grund: Laut § 48 der Straßenverkehrsordnung müssen Straßenverkehrszeichen grundsätzlich auf der rechten Straßenseite stehen. Ausnahme: Das Ende-Schild einer 30er-Zone kann auch links stehen, wenn es auf der Rückseite des für die Gegenrichtung befindlichen Zeichens angebracht ist (gilt nicht für Einbahnen wie Kundmann- und Marxergasse).Laut Martin Hoffer, Leiter der ÖAMTC-Rechtsdienste handelt es sich um einen Einzelfall: "Wien ist relativ sorgfältig bei der Umsetzung der Straßenverkehrsordnung. Nur hie und da kommt es zu Fehlern." Apropos: Die Tafel steht noch links.CZ