Muslime sorgen mit Demo für nächste City-Sperre

Die Demonstration " MuslimBanAustria – Mein Körper, mein Recht auf Selbstbestimmung " wird laut ÖAMTC am Samstagnachmittag, 4. Februar, ab 13:30 Uhr, zu Verzögerungen in der Wiener Innenstadt führen. Es werden bis zu 1.000 Teilnehmer erwartet.Die Teilnehmer protestieren gegen das geplante Vollverschleierungsverbot, das die Regierung in ihrem Pakt einführen will, und das diese Woche bereits zu großen Diskussionen geführt hat. Die Veranstalter setzen diese Maßnahme mit einem Berufsverbot gegen Musliminnen gleich. Auf der Facebookseite der Organisatoren wird die Demonstration so begründet:"Im Rahmen eines „Integrations"-Pakets soll nun das partielle Kopftuchverbot beschlossen werden. Diese Maßnahme zeigt, welchen autoritären populistischen Regierungsstil die österreichische Politik angenommen hat. Bewusst werden Minderheiten und Frauen an den Rand der Gesellschaft gedrängt.Viel mehr als nur ein "Kopftuchverbot"! Bei dieser Demonstration geht es nicht nur um das Kopftuchverbot, sondern um Menschen- und Minderheitenrechte, um Antidiskriminierung, um Gleichberechtigung und vor allem um das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Es handelt sich hierbei de facto um BerRoute: Platz der Menschenrechte – Babenbergerstraße – Ring – Josef Meinrad Platz – Löwelstraße – Ballhausplatz – Bruno Kreisky Gasse – Minoritenplatz.Die ÖAMTC-Verkehrsexperten rechnen mit Verzögerungen auf der Zweierlinie, Verbindung Donaukanal-Alser Straße, am Ring und den Zufahrten zur Innenstadt.Empfehlung: Großräumig, etwa über Gürtel oder entlang des Donaukanals, ausweichen.