Neuer Rekord bei Citybike-Nutzung

Mit rund 130.000 Neuanmeldungen (plus 21%) konnte ebenfalls ein neuer Rekord erzielt werden. Mitverantwortlich dafür ist die neu geschaffene Möglichkeit der Anmeldung per Smartphone."Neben dem Launch einer neuen Homepage, die auch eine Anmeldung via Smartphone ermöglicht, konnten wir im Vorjahr auch mit neuen Services unseres Tochterunternehmens Infoscreen punkten", freut sich Franz Solta, CEO bei Gewista, dem Betreiber des Gratisrad-Systems. Infoscreen weist die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel seit Herbst 2016 in Echtzeit auf die verfügbaren Räder in Citybike Wien -Stationen hin.