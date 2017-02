Opernball: Ring wird am Donnerstagabend Sperrzone

Alle Details zum Ball des Jahres Opernball 2017: Loge kostet bis zu 20.500 Euro

Voraussichtlich von 20 Uhr bis 23 Uhr wird der Ring Sperrzone, ausgenommen sind berechtigte Fahrzeuge. Gleichzeitig erfolgt die Sperre der Kärntner Straße zwischen Karlsplatz und Opernring. Umgeleitet wird der Verkehr über die Lothringer Straße (Zweierlinie).Die ÖAMTC-Experten befürchten Verzögerungen auf der Zweierlinie zwischen dem Stadtpark und dem Karlsplatz. Auch die Straßenbahnen auf dem Ring werden zu dieser Zeit kurz geführt bzw. umgeleitet. Empfehlung: U-Bahnen benützen.Aufgrund der Straßensperren kommt es im Bereich der Oper zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Die Straßenbahnlinien 1, 2 und D werden ab ca. 19:00 umgeleitet, die Linien 71 und 59A kurz geführt. Die Wiener Linien empfehlen, die Durchsagen zu beachten und rund um den Opernring auf die U-Bahn auszuweichen.

"Eat the Rich"-Demo

Kommunistische Jugend (KJÖ) und Kommunistische Studenten (KSV) rufen heuer zur ersten Opernball-Demo seit Jahren auf. Die Veranstaltung ist bereits angemeldet. Über Flyer, die in ganz Wien ausgehängt und unter anderem auch bei der Demo gegen den Akademikerball verteilt wurden, wird der Treffpunkt bei der U3-Station Johnstraße beworben. Laut Polizeisprecher Johann Golob erwarten die Veranstalter rund 500 Teilnehmer.

Das Motto "Eat the Rich" ist an frühere Opernballdemos angelehnt, die Ende der 1980er-Jahre immer wieder zu Ausschreitungen geführt hatten: "Während die einen ihr Vermögen in unvorstellbare Höhen steigern, sind es die anderen, die immer schwieriger überhaupt über die Runden kommen können. Der Reichtum der einen, führt zur Armut der anderen", so David Lang, KJÖ-Bundesvorsitzender.

Zum Vergleich: "'Schon allein die freche Zurschaustellung des Luxus der herrschenden Klasse' wird in dem Aufruf zur Opernballdemo als 'Provokation' empfunden", hieß es in einer Meldung der Austria Presseagentur im Vorfeld der Opernballdemo 1989. Auch damals lautete das Motto: "Eat the Rich".