Parken nun um 10 Cent teurer

Wegen neuer Parkscheine ÖAMTC erwägt Klage gegen Stadt Wien

264 statt 242 Euro Falschparker zahlen am 1. Jänner mehr für Abtransport

Das fängt ja gut an! Ab sofort kostet eine Stunde Parken in Kurzparkzonen 10 Cent pro Stunde mehr. Achtung: Die alten Kurzparkscheine gelten nicht mehr! Sie können bis 28. Februar an allen Ticketstellen der Wiener Linien gegen Aufzahlung ausgetauscht werden. Bis 30. Juni ist der Umtausch in allen Stadtkassen möglich. Und: Falschparker müssen ab sofort um neun Prozent mehr für Abtransport und Aufbewahrung zahlen. Die Kosten steigen auf 264 Euro.Auch das Valorisierungsgesetz schlägt heuer zu: Die Kosten für die Müllabfuhr steigen um 15 Cent (4,56 statt 4,41 €). Die Wasserbezugsgebühr wird von 1,80 auf 1,86 €, die Abwassergebühr von 1,97 auf 2,04 € angehoben. Mehrkosten für einen Durchschnitts-Haushalt laut Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ): 1,46 € pro Monat.„Von 2010 bis 2014 hat Rot-Grün durch Gebührenerhöhungen einer Durchschnittsfamilie das Leben um 400 € teurer gemacht. 2017 wird diese Abzocke fortgesetzt“, so Wiens VP-Chef Gernot Blümel. Er will das Valorisierungsgesetz abschaffen.