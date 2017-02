Parkpickerl in Hietzing: Ergebnis Ende März

Urteil des Verwaltungsgerichtes Lenker zahlt keine Strafe, weil 30er-Zonen-Schild links steht

Das Besondere an der Umfrage: Erstmals wird nach Grätzeln ausgewertet: „Täglich erreichen mich Schreiben von Bürgen, die an der langen Suche nach einem Parkplatz verzweifeln. Dass die Anrainer der stark überparkten Straßenzüge - vor allem entlang der U4 und im Zentrum von Hietzing - eine Lösung fordern, ist absolut verständlich. In den entlegeneren Gebieten im Bezirk ist der Parkplatzdruck hingegen weniger groß oder nicht vorhanden“, meint Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP).In einer zweiten Frage können die Hietzinger entscheiden, ob sie für die überparkten Gebiete im gesamten Bezirk ein Parkpickerl wollen oder nicht. Sollte sich die Mehrheit für eine Parkraumbewirtschaftung aussprechen, wird dann die zuständige MA 65 (Rechtliche Verkehrsangelegenheiten) um Durchführung ersucht. „Wie auch immer das Ergebnis ausgehen wird, ist es für mich Auftrag zur Umsetzung“, betont Kobald.Bereits 2013 wurde in Hietzing eine Parkpickerl-Befragung durchgeführt. Damals stimmten knapp 80 Prozent gegen die Einführung. Auch in Döbling sprachen sich im November 2016 die Bewohner mit einer knappen Mehrheit gegen die Gebührenpflicht für das Abstellen von Autos aus.