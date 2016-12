Ring und Kai werden in Wien zu Silvester gesperrt

Prosit 2017 Silvester-Highlights in Oberösterreich

Jahreswechsel in Wien Silvesterpfad: 400 Polizisten, Warnung vor Übergriffen

"Heute" hat den Plan So toll wird Silvester in Wien

BILDER DES TAGES 29.12.2016: Eines der Fußballstadien, das in Russland für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gebaut wird, wurde am Donnerstag offiziell abgesegnet. Das Stadion in St. Petersburg wird einige Begegnungen der WM 2018 beherbergen. (Foto: Dmitri Lovetsky (AP))

Die Route des Silvesterlaufs führt vom Kärntner Ring über den Opernring, den Burgring, Dr. Karl Renner Ring, Universitätsring und Schottenring zum Franz Josefs Kai, dann über den Stubenring, Parkring und Schubertring zurück zum Kärntner Ring. Die Sperre des Rings erfolgt um etwa 9.45 Uhr zwischen Schwarzenbergplatz und Oper.Eine direkte Umleitung gibt es über die Vordere Zollamtsstraße - Am Stadtpark - Am Heumarkt - Lothringer Straße - Karlsplatz und die Zweierlinie. Von etwa 10.30 bis 13 Uhr werden Ring und Kai laut ÖAMTC abschnittsweise gesperrt bzw. wird der Verkehr angehalten. Ring- und Kaiquerungen können je nach Rennverlauf auf Anweisung der Polizei passiert werden.Zusätzlich wird die Ringstraße in der Zeit von 31. Dezember, 20 Uhr, bis 1. Jänner, 4 Uhr, im Bereich Rathausplatz gesperrt. Hier ist mit einem starken Besucherstrom zum Silvesterpfad zu rechnen. Der Verkehr wird über die Stadiongasse zur Landesgerichtsstraße abgeleitet.Der 31. Dezember fällt auf einen Samstag. Das bedeutet, dass grundsätzlich in den Parkpickerlbezirken keine Parkscheine ausgefüllt werden müssen. Ausgenommen sind Kurzparkzonen rund um Bahnhöfe und Spitäler, Geschäftsstraßen, eigens für Samstag beschilderte Kurzparkbereiche, die Stadthallenzone und Anrainerparkplätze.In den Bezirken 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 12 gibt es zusätzlich zu den Kurzparkzonen Anrainerparkplätze. Diese dürfen ausnahmslos 24 Stunden pro Tag sieben Tage die Woche nur von Anrainern mit entsprechendem Parkpickerl sowie von Behinderten mit Ausweis benützt werden. Also auch nicht von Motorrädern und Mopeds!