Schnee-Chaos in Wien: Döbling ist schon weiß!

So schaut es in Hernals aus.... (Foto: Sabine Hertel)

Die Schnee-Fotos unserer Leser Teil 3 Dieses tolle Schneefoto schickte uns Leserreporterin Vanessa Lukas (Foto: Leserreporterin Vanessa Lukas)

Wettersturz im Anmarsch Glatteis-Gefahr: Höchste Alarmstufe für Österreich

Ganz anders schaut es in den übrigen Teilen der Bundeshauptstadt aus. In Hernals beispielsweise bleibt der Schnee nicht liegen - siehe Foto rechts:Für Dienstag ist extreme Glatteisgefahr angesagt. Es kann im Lauf des Tages auch schneien und vor allem regnen. Bei Regen kann sich rasch auf dem gefrorenen Boden Glatteis bilden, dazu reichen schon ein paar Regentropfen und das Eis bildet sich binnen weniger Sekunden.Der Mittwoch geht weniger kalt weiter. Es schneit oder regnet noch ein wenig, die trockenen Phasen werden aber länger. Auch die Sonne zeigt sich wieder, am Nachmittag sogar etwas länger. Die Temperatur erreicht rund 2 Grad. Der weitere Trend: Am Donnerstag herrscht wieder Hochnebel, aus dem es leicht nieseln und schneegrieseln kann. Auch der Freitag verläuft ähnlich. Ein Temperaturanstieg ist für das Wochenende prognostiziert. Mehr dazu hier. KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: DAS WETTER IN DER KOMMENDEN WOCHE!