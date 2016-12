So fahren die Öffis an Silvester für Sie in Wien

Zusätzlich zur gewohnten Nacht-U-Bahn fahren die Straßenbahnlinien D, 1, 2, 6, 18, 25, 26, 31, 38, 41, 43, 46, 49, 58, 60, 62, 67 und 71 sowie die Autobuslinien 7A, 26A, 29A, 35A, 66A, 67E, 68A, 68B und 73A in der Silvesternacht ohne Unterbrechung durch. Sie fahren alle 15 Minuten oder sogar öfter.Wegen der Silvesterveranstaltung in der City durchfahren die Linien U1 und U3 ab 22:00 Uhr die Station Stephansplatz aus Sicherheitsgründen ohne Halt. Die Buslinien 1A, 2A und 3A sind ganztägig eingestellt.Die ASTAX-Linien N17, N23, N61 und N90 fahren wie in den Nächten vor Sonn- und Feiertagen.Die Fahrpläne stehen auch auf www.wienerlinien.at zur Verfügung.Für die Info- und Ticketstellen gelten am 31. Dezember die Samstagsöffnungszeiten: Die Infostellen Stephansplatz und Westbahnhof haben von 9 bis 17 Uhr geöffnet, jene am Praterstern und Hauptbahnhof von 8:30 bis 16 Uhr. Alle anderen Infostellen sowie die Ticketstelle und das Kundenzentrum in Erdberg haben zu Silvester geschlossen.Die MitarbeiterInnen des Kundentelefons (01 7909-100) kümmern sich von 8 bis 17 Uhr um die Anliegen der Fahrgäste.