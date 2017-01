U1-Verlängerung nach Oberlaa: So war die Fahrt

Stadträtin Ulli Sima mit Infrastrukturminister Jörg Leichtfried beim Einsteigen in die U1

Troststraße

Altes Landgut

Alaudagasse

Neulaaa

Oberlaa

Video von Tunnelröhre Heute.at auf der U1-Baustelle Troststraße

Bauarbeiten auf Schiene Die Verlängerung der U1 läuft auf Hochtouren

Sobald die U1-Verlängerung am 2. September 2017 eröffnet wird, wird die U-Bahn-Linie mit 19,2 Kilometer die längste in Wien sein. Fünf neue Stationen kommen ab Reumannplatz dazu:Das neue Streckenstück wird 4,6 Kilometer lang sein und ca. 600 Millionen Euro kosten. Am Montagvormittag konnten ausgewählte Besucher die Strecke zum ersten Mal unter die Lupe nehmen.