U4-Station Stadtpark ab Montag wieder offen

Störung bei Braunschweiggasse 1. Panne auf saniertem U4-Abschnitt

Linie D als Ersatz U4 fährt zwei Wochenenden lang nur bis Spittelau

Pünktlich zum Schulbeginn U4 fährt ab 5. September wieder auf kompletter Strecke

das rund 115 Jahre alte Stationsgebäude von Otto Wagner ist denkmalgeschützt und wurde seit November 2015 von Grund auf saniert. Neben den Bahnsteigen wurden auch die Dachkonstruktion und die Stiegen erneuert. Fahrgäste konnten in dieser Zeit abwechselnd in Richtung Heiligenstadt oder Hütteldorf nicht in der Station aus- und einsteigen.Ab Montag, dem 30. Jänner, ist die Station wieder voll einsatzfähig, die Züge halten dann wieder in beiden Richtungen. Im heurigen Jahr wird die Station Friedensbrücke saniert.Ansonsten geht es in Sachen U4-Sanierung im Jahr 2017 eher ruhig zu. 2018 kommen Baustellen am Nordteil der Linie, der Betrieb zwischen Spittelau und Heiligenstadt muss dann für einige Wochen eingestellt werden. Im Sommer 2019 ist eine Teilsperre zwischen Längenfeldgasse und Karlsplatz geplant.Insgesamt soll die Sanierung bis 2024 dauern.