VIDEO: Auto erkundet gesperrte Ausfahrt Simmering!

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Kambaku hat sich mit den lebensechten Elefantenmodellen , die in Wien schon so manchen Wiener ins Staunen versetzt haben, bereits einen gewissen Wiedererkennungswert erarbeitet. Nun sorgt ein am Montag veröffentlichtes Werbevideo erneut für Aufsehen.Die Aufnahme zeigt einen Autofahrer, der von der Südosttangente auf die gesperrte Ausfahrt Simmering abfährt. Die Zuseher erfahren somit endlich, was sich dahinter verbirgt. "Eines der größten Rätsel Wiens wurde nun von einem Kambakutrinker gelöst", postete der Getränkehersteller mit stolz geschwellter Brust.Um den gewünschten Werbeeffekt zu erreichen, befindet sich im Getränkehalter des Autos und somit im Sichtfeld des Betrachters eine Kambakuflasche.Alexander Jaros1978 war ein Anschluss der Südosttangente und Südost Autobahn (A3) geplant. Die Auf- und Abfahrtsrampen des "Knoten Arsenal" waren bereits errichtet, als das Projekt aus Kostengründen und nach Bürgerprotesten aufgegeben wurden. Die A3 wurde am Knoten Guntramsdorf an die Südautobahn (A2) angebunden. Im Jahr 2005 dienten die nördlichen Auf- und Abfahrtsrampen als Umleitung. Die Öffnung der Ausfahrt Simmering wurde später noch einmal angedacht, aber nicht realisiert.