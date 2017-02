Stau im Morgenverkehr auf der A23 (Foto: Fotolia (Archivfoto))

Mit massiven Verkehrsproblemen hatte Autofahrer in der Früh auf der A23 in Wien-Donaustadt zu kämpfen: Ein riesiger Stau hatte sich ab 7:40 Uhr Richtung Vösendorf gebildet. Grund war Wasser im Hirschstettner Tunnel.

Ein Fahrstreifen war wegen den Wassermassen blockiert, so der ÖAMTC. Der Stau reichte bis zu S2 beim Rautenweg zurück. AN der Behebung des Schadens wurde am Vormittag noch gearbeitet.