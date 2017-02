Jetzt ist sogar die Donau in Wien zugefroren!

Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Hier ist die Donau für Schiffe komplett gesperrt (Stand 13.00 Uhr)

Grenzstrecke DE - AT

Engelhartszell - Inzell (Hochwasserlände)

Inzell - Aschach

Schleuse Aschach

Aschach - Ottensheim

Schleuse Ottensheim

Schleuse Ybbs

Krems - Altenwörth

Hafen Krems ist nur zu Tal erreichbar

Schleuse Altenwörth

Schleuse Greifenstein

Chaos in Ostösterreich Rutschpartie: Das sind die Schnee-Hotspots!

Wien strahlt ganz in Weiß 12 Zentimeter: "Heute" mitten im Schneechaos!

Erstmals seit 2013 Wien versinkt jetzt so richtig im Schnee!

Die besten Bilder Alle Fotos vom Schneechaos am Mittwoch

Schneechaos legt 6er lahm Haltestelle des Zorns: "Seit 40 Minuten keine Bim"

Probleme im Frühverkehr Jede Menge Neuschnee sorgt für Chaos auf Wiens Straßen

Können Sie sich erinnern, wann die große Donau in Wien das letzte Mal zugefroren war? Es war genau vor fünf Jahren, am 1. Februar 2012. Jetzt können Sie sich den 1. Februar 2017 als neuen Stichtag in den Kalender eintragen. Denn seit Mittwoch Früh ist die Donau in Wien im Bereich Reichsbrücke und Praterbrücke ein paar Zentimeter dick zugefroren.Darüber liegt eine Schneedecke. Eislaufen ist also keine gute Idee. Dieses außergewöhnliche Ereignis wird aber nur wenige Tage anhalten, wie Nikolaus Zimmermann vom Wetterdienst "Ubimet" im "Heute"-Talk bestätigt: "Die Temperaturen steigen die nächsten Tage auch in Ostösterreich. Ab Samstag wird auf der Donau in Wien kein Eis mehr sein."Eislaufen ist deshalb schon gar nicht auf der Donau, aber auch auf der Neuen und Alten Donau nicht mehr ratsam. Die MA45 (Wiener Gewässer) warnt sogar davor, ab sofort die Alte und Neue Donau zu betreten. "Durch den Schnee kann man nicht mehr sehen, wie dick das Eis an machen Stellen noch ist", erfuhr "Heute" von der MA45.Was den Schiffsverkehr auf der Donau betrifft, ist dieser bis zum Wochenende laut zuständiger Wasserbehörde "viadonau" für große Schiffe nur eingeschränkt möglich. Viel Verkehr ist jedoch nicht, da die Donau auch an anderen Stellen in Österreich teilweise zugefroren ist. Kleine Schiffe müssen derzeit sowieso anlegen und kommen nicht mehr weiter.