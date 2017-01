Wetter in Wien: Schnee, Glatteis und Dauerfrost

Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Wettersturz im Anmarsch Glatteis-Gefahr: Höchste Alarmstufe für Österreich

Auch in den Abend hinein geht es nebelig trüb, kaum Änderungen bringt die Nacht. Die Temperatur sinkt auf minus 5 bis minus 8 Grad ab.Denn zunächst ziehen viele Wolken durch und im Tagesverlauf kann es schneien. Die Temperaturen steigen. Achtung: Extreme Glatteisgefahr!Der Wind kommt aus Südost und frischt lebhaft auf. Tagsüber ist es noch frostig, bis zum Abend "klettert" das Thermometer aber auf plus 1 Grad. Wir tauen auf!Der Mittwoch geht weniger kalt weiter. Es schneit oder regnet noch ein wenig, die trockenen Phasen werden aber länger. Auch die Sonne zeigt sich wieder, am Nachmittag sogar etwas länger. Die Temperatur erreicht rund 2 Grad. Der weitere Trend: Am Donnerstag herrscht wieder Hochnebel, aus dem es leicht nieseln und schneegrieseln kann. Auch der Freitag verläuft ähnlich. Ein Temperaturanstieg ist für das Wochenende prognostiziert: Höchstwerte bis 6 Grad sind möglich.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: DAS WETTER IN DER KOMMENDEN WOCHE!