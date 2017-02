Jetzt geht es per Speed-Dating zur neuen Wohnung in Wien

Das Immobilien-Start-up Toprop organisiert das erste Speed-Dating für Wohngemeinschaften in Wien. (Foto: Toprop)

"Es funktioniert wie beim romantischen Kennenlernen, die Chemie muss einfach stimmen", erklärt Carla Bancu vom Immobilien-Start-up Top rop die originelle Idee. Nach Berlin und London wird am 7. Februar erstmals in Wien bei freiem Eintritt und Begrüßungscocktail gedatet: in der Bar "Bitter Mendez" (Karlsplatz 2, 18 Uhr).Die Teilnehmer tragen Sticker mit Namen und Wohnwunsch "suche" oder "habe Zimmer". Bancu bringt es auf den Punkt: "Es geht bei der WG weniger um Preis oder Lage, sondern um die Menschen."