Im Messezentrum Wels hält Kern seine Rede. (Foto: Matthias Lauber)

Politik braucht Inszenierung: Einen "New Deal" versprach Christian Kern bei Amtsantritt im Mai 2016 – "Bis Herbst" konkretisierte er in "Heute". Daraus wurde nichts. Bis heute. Geplant ist eine Polit-Show im Messezentrum Wels (OÖ): 1.500 Gäste vor der Bühne, auf der sich der SP-Chef frei bewegt, und ein Live-Stream auf spoe.at.Fünf Kameras liefern Bilder der Rede mit dem Titel "Worauf warten? Zeit, die Dinge neu zu ordnen". Laut "Heute"-Recherchen im Umfeld Kerns heißt der "New Deal" nun "Plan A". Der Kanzler will Fehler benennen und sich explizit an Wähler richten, die die SPÖ in den letzten Jahrzehnten insbesondere an die FPÖ verloren hat, bestätigt Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler.Bis 2020 sieht "Plan A" die Schaffung von 200.000 Jobs vor – zusätzlich zum konjunkturbedingten Plus. Einigen sich die Sozialpartner nicht auf einen Mindestlohn von 1.500 € brutto für 40 Wochenstunden, will Kern die 1.500 Euro als gesetzlichen Mindestlohn festschreiben. Das bestätigt Niedermühlbichler. Weitere Rechercheergebnisse will er nicht kommentieren."Heute" weiß aber: An Schulen will Kern neben Ganztagsformen digitale Kompetenzen stärken – inklusive Gratis-Tablets für jedes Kind nach der Volksschule, Gratis-Laptops ab der 9. Schulstufe und WLAN in jedem Klassenzimmer. Mit Beginn der Rede um 17.30 Uhr wird eine 140-seitige Broschüre mit allen Details verschickt; gestaltet von der Agentur "Frischer Wind", die der St. Pöltener SPÖ im April 2016 zu 59 Prozent verhalf .