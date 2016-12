Stimmen Sie ab! Wer ist Österreichs Politiker des Jahres 2016?

Noch 2015 wurden in Österreich 90.000 Asylanträge gestellt, im nun ausklingenden Jahr ist die Zahl der Schutzsuchenden nicht einmal halb so groß. Bis Mitte Dezember waren es 37.135 Anträge - ein Rückgang um etwa 60 Prozent. Die Obergrenze von 37.500 Fällen bezieht sich auf zum Asylverfahren zugelassene Anträge und wurde daher nicht erreicht.In der EU wurden laut Eurostat seit Jahresbeginn 1,08 Millionen Anträge gestellt. Davon entfielen mehr als die Hälfte auf Deutschland (671.420). Danach folgen Italien (98.560), Frankreich (61.830) und Österreich (37.135).Hierzulande kamen laut BMI die meisten Schutzsuchenden aus Afghanistan (11.289). Danach folgen Syrer (8.227) und Iraker (2655). Bis einschließlich November wurden 23.894 Ansuchen positiv entschieden. 70 Prozent davon gingen an Syrer, 7,3 an Afghanen und 7,2 an staatenlose Personen.