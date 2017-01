Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Staatssekretärin Muna Duzdar "Mit Meldestelle gegen Hasspostings vorgehen"

"Die fünf neuen Sonderstaatsanwälte werden zur Bekämpfung von Hasskriminalität im allerweitesten Sinne abgestellt sein, schwerpunktmäßig in Wien", so Brandstetter zum "profil".Auch die von Digitalstaatssekretärin Muna Duzdar SPÖ ) geplante Meldestelle für Hasspostings wird den fünf neuen Staatsanwälten bei ihrer Arbeit helfen. Die "strukturellen Probleme" bei der Verfolgung von strafbaren Hasskommentaren, die es bisher gegeben hat, sollen damit beseitigt werden.Brandstetter droht auch Facebook: Sie hätten keine Sonderrechte, das Unternehmen muss seiner juristischen Verantwortung nachkommen und strafbare Inhalte löschen. Wenn diese zu lange stehenbleiben, droht ein Verfahren nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, so Brandstetter.