Wer beerbt Erwin Pröll? Johanna Mikl-Leitner heißeste Nachfolge-Kandidatin

Im Landhaus in St. Pölten VIDEO: So begründet Erwin Pröll seinen Rücktritt!

In einer Umfrage auf "heute.at" zum Thema "Erwin Pröll tritt zurück. Wie finden Sie das?" antworteten 54,68 Prozent mit "Ich begrüße den Schritt. Endlich gibt es Veränderung in Niederösterreich." Knapp 1.200 Menschen hatten sich bis 13.30 Uhr am Dienstag am Voting beteiligt."Schade. Pröll hat Niederösterreich Konstanz und Stabilität verliehen", klickten immerhin 30,92 Prozent an. Nur 14,40 Prozent wussten mit Prölls Entscheidung nichts anzufangen.Auch auf Facebook gab es den einen oder anderen interessanten Kommentar zum Pröll-Rücktritt: