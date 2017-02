Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Noch am Sonntag soll ein Geheimtreffen im Bundeskanzleramt stattfinden. Ziel: Eine Regierungsumbildung. Gleich mehrere Ministerposten sollen neu besetzt werden, das traditionell schwarze Innenministerium soll an die SPÖ fallen.In der ÖVP soll über eine Ablöse von Familienministerin Sophie Karmasin, Justizminister Wolfgang Brandstetter, Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter und sogar Innenminister Wolfgang Sobotka nachgedacht werden. Das Innenministerium soll im Zuge dessen an SPÖ-Minister Hans Peter Doskozil gehen (bisher Verteidigungsminister).Soweit die Spekulationen. ÖVP-Generalsekretär Werner Amon reagierte am Sonntag auf die Gerüchte um die Personalrochaden im Regierungsteam. "Die Spekulationen sind völlig aus der Luft gegriffen. Es haben keinerlei derartige Gespräche stattgefunden. Ein Tausch des Innenressorts gegen das Infrastrukturressort, wie kolportiert wird, kommt für die ÖVP selbstverständlich nicht in Frage", so Amon.Zu beachten ist aber auch, was Amon damit nicht dementiert hat: Er spricht lediglich über den Verbleib des Innenministerpostens bei der ÖVP. Auf das Gerücht, dass Sobotka und drei andere Minister abgelöst werden könnten, reagiert er nicht.