Vom Flüchtlingskind zum Präsidenten Van der Bellen: "Land der unbegrenzten Möglichkeiten"

Die FPÖ-Fraktion bei der Angelobung (Foto: ORF)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Angelobung von Alexander Van der Bellen Angelobung von Alexander Van der Bellen (Foto: Helmut Graf)

Alexander Van der Bellen ist angelobt. Balsam für die trumpgeschädigte Seele. Strache und Co. klatschen nicht, diese Antidemokraten. — Alfred Meguscher (@MeguscherDr) 26. Januar 2017

Beschämend dass #FPÖ Abgeordnete, allen voran #Strache, es verweigern bei d Angelobung des Bundespräsidenten zu klatschen.. — Asdin El Habbassi (@asdin_elh) 26. Januar 2017

SHAHME ???Strache und andere FPÖ Politiker verweigern den Applaus nach der Gelöbnisformel Van der Bellen GUT SICHTBAR IN DER TV Übertragung — CZAK (@CzakPeter) 26. Januar 2017

Alle NR klatschen außer #strache der denkt an Rache. Aus der Reihe schlechte "alle Kinder" Witze. Ad on-fpö applaudiert bei angelobung nicht — Walter Hatzenbichler (@whatzenbichler) 26. Januar 2017

Kein Applaus und Grabesmiene von Strache und Rosenkranz.... kann man sich merken. #angelobung — Simon Rosner (@SimonRosner) 26. Januar 2017

Wie der Strache halt partout nicht klatschen will. Und wie's halt komplett wurscht ist. <3 — lisa krie (@bienenknie) 26. Januar 2017

Wenn Strache nicht klatscht, ist der Richtige gewählt. #uhbp — Paul Aigner (@pablodiabolo) 26. Januar 2017

Wenn Blicke töten könnten, hätte Strache unseren Bundespräsidenten gerade dreimal gerötet! #orf2 — VollFlauschi_(?)_ (@IchBinFlauschi) 26. Januar 2017

Ist das grad Ernst von Strache und Konsorten einfach blöd dazustehen und nicht zu klatschen?! Schon mal was von Respekt gehört? #Angelobung — Yvi Cathé (@YviCathe) 26. Januar 2017

Mitterlehner im Streitgespräch Strache als "Meister der alternativen Fakten"

Endlich Bundespräsident Angelobung: Der große Tag des Alexander Van der Bellen

Heinz-Christian Strache, Walter Rosenkranz und Co kommen bei der TV-Liveübertragung kurz nach der geleisteten Gelöbnisformel von Alexander Van der Bellen ins Bild. Während alle Gäste und Abgeordneten minutenlang Applaus spenden, verhält sich die FPÖ fast so, als wäre jemand verstorben.Strache schaut ernst, hat die Hände auf das historische Holzpult vor ihm gestützt. Er trägt einen Anzug mit schwarzer Krawatte und schwarzem Sakko. Nur kurzer Applaus.Ablehnender kann die Haltung gegenüber einem neuen Bundespräsidenten kaum sein. Erst nach Van der Bellens Rede gab es etwas mehr FP-Applaus. Jedenfalls sieht "Good Will" gegenüber einem Staatsoberhaupt anders aus. Wie sehen Sie das?