Die Aktion sei langfristig geplant gewesen, es bestehe kein Zusammenhang mit dem in der letzten Woche verhafteten 17 Jahre alten Terrorverdächtigen Lorenz K ., so Innenminister Wolfgang Sobotka im Ö1-Interview. Die Landesämter für Verfassungsschutz in der Steiermark und in Wien haben Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien observiert. Sie stehen im Verdacht, dass sie eine radikal-islamistische Organisation aufbauen und dafür Mitglieder rekrutieren wollten.Doch soweit kam es nicht. In den frühen Morgenstunden des Donnerstag erfolgte der Zugriff durch den Verfassungsschutz und die Cobra. 800 Beamte sollen insgesamt im Einsatz gewesen sein. Die Razzien fanden im Umfeld des Wiener Hass-Predigers Mirsad O . statt. "Ebu Tejma", wie er sich auch nannte, wurde am Landesgericht Graz im letzten Jahr zu 20 Jahren Haft verurteilt.