Arbeit & Standort: Bis Ende Juni sollen Sozialpartner Mindestlohn von 1.500 Euro (SPÖ-Wunsch) und flexiblere Arbeitszeiten (12-Stunden-Tag; ÖVP-Wunsch) ausverhandeln. Geringere Lohnnebenkosten, Investitionsanreize, Job-Bonus, abgeschwächte Automatik bei kalter Progression: Die ersten beiden Tarifstufen werden automatisch an die Inflation angepasst. Investitionsanreiz: Vorzeitige Abschreibung in der Höhe von 30% für Investitionen in Konzernen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Mobilitätsprämie: Übersiedelt etwa ein Langzeitarbeitsloser für einen Job, soll er dafür finanziell belohnt werden ("Entfernungsbeihilfe"). Zumutbarkeitsregeln werden verschärft: Arbeitslose müssen Jobs mit mind. 20 Wochenstunden annehmen (derzeit 16 Stunden).

Bis Ende Juni sollen Sozialpartner Mindestlohn von 1.500 Euro (SPÖ-Wunsch) und flexiblere Arbeitszeiten (12-Stunden-Tag; ÖVP-Wunsch) ausverhandeln. Geringere Lohnnebenkosten, Investitionsanreize, Job-Bonus, abgeschwächte Automatik bei kalter Progression: Die ersten beiden Tarifstufen werden automatisch an die Inflation angepasst. Investitionsanreiz: Vorzeitige Abschreibung in der Höhe von 30% für Investitionen in Konzernen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Mobilitätsprämie: Übersiedelt etwa ein Langzeitarbeitsloser für einen Job, soll er dafür finanziell belohnt werden ("Entfernungsbeihilfe"). Zumutbarkeitsregeln werden verschärft: Arbeitslose müssen Jobs mit mind. 20 Wochenstunden annehmen (derzeit 16 Stunden). Bildung: Tablets und Laptops (ab 9. Schulstufe) für Schüler und Lehrer, W-LAN und Breitband in Schulen, Studienplatzfinanzierung (mit Zugangsregeln) wird eingeführt, Erhöhung der Studienbeihilfen

Tablets und Laptops (ab 9. Schulstufe) für Schüler und Lehrer, W-LAN und Breitband in Schulen, Studienplatzfinanzierung (mit Zugangsregeln) wird eingeführt, Erhöhung der Studienbeihilfen Sicherheit & Integration: Automatische Erfassung der Kennzeichen an Grenzen, ÖBB, Taxler und Busfahrer sollen bei Grenzen Pässe kontrollieren, Burka-Verbot im öffentlichen Raum, Kopftuchverbot für Polizistinnen, Richterinnen, Staatsanwältinnen. Migranten sollen auf Pflicht zur Integration hingewiesen werden. Neben der Einführung eines Integrationsjahrs sollen Asylberechtigte auch zu gemeinnütziger Tätigkeit verpflichtet werden.

Automatische Erfassung der Kennzeichen an Grenzen, ÖBB, Taxler und Busfahrer sollen bei Grenzen Pässe kontrollieren, Burka-Verbot im öffentlichen Raum, Kopftuchverbot für Polizistinnen, Richterinnen, Staatsanwältinnen. Migranten sollen auf Pflicht zur Integration hingewiesen werden. Neben der Einführung eines Integrationsjahrs sollen Asylberechtigte auch zu gemeinnütziger Tätigkeit verpflichtet werden. Staat & Gesellschaft: Forschungsprämie wird von derzeit zwölf auf 14 Prozent erhöht, ab 2018 soll es eine verpflichtende Frauenquote von 30 Prozent für Aufsichtsräte von börsennotierten Unternehmen nach deutschem Vorbild geben.

Forschungsprämie wird von derzeit zwölf auf 14 Prozent erhöht, ab 2018 soll es eine verpflichtende Frauenquote von 30 Prozent für Aufsichtsräte von börsennotierten Unternehmen nach deutschem Vorbild geben. Österreich & Europa

Finanzierung

Energie & Nachhaltigkeit

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Neues Regierungspaket Kern und Mitterlehner am Weg zum Bundespräsidenten

Nacheinigte sich die Bundesregierung in der Nacht auf ein umfangreiches Arbeitsprogramm, das Österreich in den kommenden 18 Monaten weiter voranbringen wird. Das Programm baut auf dem weiterhin gültigen Regierungsprogramm von 2013 auf und beinhaltet zahlreiche neue Projekte.Die Regierung informiert am frühen Nachmittag in einer Pressekonferenz über die Inhalte des Programms.Die erste Seite des Koalitionspapiers beinhaltet ein Bekenntnis zum gemeinsamen Tragen der Verantwortung für die einzelnen Bereiche. Mit den Unterschriften der Minister soll dieses gemeinsame Bekenntnis symbolhaft beglaubigt werden.Auf den folgenden Seiten sind die konkreten Themen aufgelistet, zu denen sich die Regierung künftig bekennt, bei jedem Unterpunkt zu diesen Themen wurden der genaue Zeitpunkt und Starttermin fixiert. Was bisher durchgesickert ist.Das Papier trägt eine deutliche ÖVP-Handschrift: die Abschaffung der kalten Progression, Senkung der Lohnnebenkosten, Forschungsprämie, Bürokratiebremse, bis hin zur Lockerung des Kündigungsschutzes für 50 Plus, schnelles Breitband bis 2020 für alle Schulen, Sicherheitspaket, Integration.Bundesparteiobmann Vizekanzler Reinhold Mitterlehner zeigte sich erfreut: "Es war harte Arbeit, aber der Durchbruch ist geschafft: Gemeinsam mit dem Koalitionspartner haben wir ein umfangreiches und gutes Aktionsprogramm vereinbart, das Österreich weiterbringen wird."