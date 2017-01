Asyl: Arbeitsverpflichtung gegen "dumme Gedanken"

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Koalition wackelt Neuwahlen? Kanzler stellt Ultimatum bis Freitag

Nach Protesten ausgeladen Ex-Häftling statt Norbert Hofer in Uni-Seminar

Die Integration von Migranten macht Probleme, das sieht auch der Ressortchef so: Es gebe zwar eine abstrakte Zustimmung zu österreichischen Grundwerten, "wenn man dann aber nachfragt, ob zum Beispiel Glaubensvorschriften über den Gesetzen stehen sollen, dann sagen vierzig Prozent, dass sie das gut finden", so Sebastian Kurz (VP).Sein Rezept: Grenzen aufzeigen, Integration durch Jobs. Man müsse "noch klarer werden, was wir in Österreich tolerieren, und was nicht. Burka und Niqab sind Symbole, die aus meiner Sicht in Österreich keinen Platz haben".Menschen würden sich radikalisieren, "weil sie keine ordentliche Beschäftigung haben, weil sie nicht mitten in der Gesellschaft sind und in sozialen Sicherheitsnetzen hängen." Kurz schlägt eine gemeinnützige Arbeitsverpflichtung für Joblose vor "um sie in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und weil man dann weniger Zeit hat, auf dumme Gedanken zu kommen".