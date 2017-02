*Stichtag 30. Dezember 2016 (Foto: Grafik "Heute")

Mit Ende 2016 waren in den Flüchtlingsquartieren der Bundesländer 79.176 Asylwerber untergebracht. Wien versorgte mehr als ein Viertel davon (20.509). Die vorgesehene Unterbringungsquote der Bundeshauptstadt wurde damit um 23,9 Prozent übererfüllt.Auch Vorarlberg lag leicht über der Quote, Oberösterreich kratzte daran. Das zeigt die Beantwortung einer Neos-Anfrage durch Innenminister Sobotka (VP). Weit abgeschlagenes Schlusslicht ist Salzburg mit nur 82,1 Prozent Quotenerfüllung.Überraschend, denn: Die Grünen sitzen dort in der Landesregierung, stellen sogar die für Integration und Grundversorgung zuständige Landesrätin. Weiteres Detail: Keines (!) der neun Bundesländer nützte seine Kapazitäten an Unterbringungsplätzen – insgesamt mehr als 88.000 – zur Gänze.