In den kommenden drei Jahren sollen Unternehmen, die zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, vom Staat 50 Prozent der Lohnnebenkosten erstattet bekommen. So sieht es der "Beschäftigungsbonus" vor, den die Regierung in ihre Arbeitsprogramm geschrieben hat.Eine Einteilung in Aus- und Inländer findet sich nicht. Im Gesetzestext, der am Dienstag den Ministerrat passieren soll, dürfte eine solche Unterscheidung aber sehr wohl eine Rolle spielen. Förderungen soll es für Unternehmen nur geben, wenn sie eine beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos gemeldete Person, einen Abgänger einer österreichischen Ausbildungseinrichtung oder einen Jobwechsler anstellen. So steht es in dem Papier, das der Kanzler am Montag der ÖVP schickte.Als Christian Kern seinen Vorstoß am Sonntag verkündete, war der Koalitionspartner noch kritisch. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sah in den nun übermittelten Details vom Montag dann aber ein Einlenken Kerns und wird zustimmen. Konkret hatte die ÖVP gestört, dass anfänglich davon die Rede war, die Förderung auf beim AMS gemeldete Personen zu beschränken. Die Volkspartei befürchtete, dass einheimische Jobwechsler, Schulabgänger, Lehrlinge und Uniabsolventen ausgeschlossen wären. Das sei aber nicht der Fall.Die ÖVP willige in den Vorschlag ein, weil auch Inhaber einer "Rot-Weiß-Rot-Karte" in den Kreis der Förderungswürdigen miteinbezogen wurden. "Wir wollen nach wie vor ein möglichst unbürokratisches Modell, das österreichische Unternehmen entlastet und zur Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im Land motiviert", sagte Mitterlehner.Christian Kern sieht zudem rechtliche Bedenken längst ausgeräumt: "Ich gehe davon aus, dass das halten wird", sagte der Kanzler am Dienstag im "Ö1-Morgenjournal". Die Maßnahmen seien "keine Ausländerbremse." Österreich müsse aber seine Interessen verteidigen. Die SPÖ spricht von 180.000 Entsendungen aus dem EU-Ausland, die für Lohndumping sorgen.