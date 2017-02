Bonus nur für Inländer? Experte kritisiert Kanzler-Plan

"Historisch doch belastet" Kulturminister Drozda will Heldenplatz umbenennen

"Nicht mehr 20 Stunden an Grenze" Kanzler Kern befürwortet Westbalkan-Zollunion

Über die Dauer von drei Jahren soll der Beschäftigungsbonus die Lohnnebenkosten zu 50 Prozent bezuschussen. Er gilt für zusätzlich aufgenommene Arbeitskräfte, die zuvor in Österreich tätig waren, oder hier eine Ausbildung abgeschlossen haben. Jurist Franz Leidenmühler sieht darin einen Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit."Diese Idee, dass die heimischen Arbeitskräfte geschützt werden, widerspricht diametral dem Binnenmarktgedanken", richtete Leidenmühler im ORF-Radio Kanzler Christian Kern (SP) aus. Dieser legte die Details seines Planes am Montag dem Koalitionspartner vor. Kerns Argumentation für den Vorzug von Inländern: Nur so könne eine "weitere Ausweitung des Arbeitskräfteangebots durch Migration" verhindert werden.Die ÖVP hatte zuvor Befürchtungen geäußert, durch die Restriktion würden Lehrlinge, Maturanten und Uni-Absolventen abgeschlossen. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (VP): "Wir wollen nach wie vor ein möglichst unbürokratisches Modell, das österreichische Unternehmen entlastet und zur Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im Land motiviert."