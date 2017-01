Von Rücktritt will Bürgermeister Michael Häupl (SP) nichts wissen: "Einen guten Roten erkennt man am Alter" (Foto: Helmut Graf)

Rochade in Wien Heinrich Himmer wird Stadtschulratspräsident

Häupl baut Team um Wiener SP-Personalrochade: Frauenberger statt Wehsely

Drei Stunden hatte das Gremium debattiert, dann wandte sich Bürgermeister Michael Häupl um 17 Uhr an die Medienvertreter. Er bestätigte die schon vorher durchgesickerte Personalrochade. Auch fix: Der Simmeringer Gewerkschafter Heinrich Himmer übernimmt von Czernohorszky das Amt des Stadtschulratspräsidenten.Für die kommenden Gemeinderatswahl und Nationalratswahl wolle man wieder miteinander auftreten, spielte Häupl auf die Zerwürfnisse in seiner Partei an. Ziel sei es, das "starke Herz der österreichischen Sozialdemokratie, nämlich die Wiener Sozialdemokratie," wieder "kampffähig zu machen.Der Bürgermeisterposten sei nie zur Debatte gestanden - die Frage eines Journalisten, ob man einen "guten Roten an einem starken Abgang" erkenne, parierte Häupl: "(Wilding, pic)