Versprechen eingelöst Ex-Präsident Fischer predigte in Ottakringer Kirche

Aber: Diplomarbeit ist sauber Unbekannte heuerten Plagiatsjäger gegen Kanzler an

Mit seiner Ehefrau Strache bei "historischer" Angelobung von Trump dabei

BILDER DES TAGES 21.01.2017: Womens March against Trump

Auf der ganzen Welt finden Protestmärsche gegen den am Freitag angelobten US-Präsidenten Donald Trump statt. (Foto: Reuters)

Das sei viel zu wenig, sagt Johann Tschürtz (FPÖ), stellvertretender Landeshauptmann im Burgenland. Innenminister Sobotka (VP) sei ein "Ankündigungsriese und Umsetzungzwerg". Tschürtz schlägt "Polizeipraktikanten" als Lösung vor.Wie bei einer Lehre sollen Pflichtschulabsolventen in einer dreijährigen Ausbildung plus Prüfung in den Beruf hineinwachsen. Ab Herbst 2017 könnten so 1.000 zusätzliche Polizisten ausgebildet werden .