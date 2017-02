Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die Regierung hatte sich im neuen Koalitionspakt auf eine Neutralitätspflicht im öffentlichen Dienst geeinigt . Demnach soll es keine religiösen Symbole oder Kleidung bei Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei geben.Aber: Geht es nach der ÖVP, sollen christliche Kreuze allerdings weiterhin in Amtsräumen bleiben dürfen. Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag im Ö1-Morgenjournal: Kreuze in der Schule sollen "selbstverständlich weiter in der Klasse hängen, und das ist auch gut so." Das kritisiert Munar Duzdar, Staatssekretärin für Diversität, Öffentlichen Dienst und Digitalisierung im Kabinett von Kanzler Christian Kern Man müsse noch grundsätzlich über die Beziehung zwischen Religion und Staat sprechen, so Duzdar. Dabei nur ein religiöses Symbol, nämlich das Kopftuch herauszunehmen, gehe nicht. Sie werde nun alle Religionsgruppen kontaktieren.Im großen Interview mit "Heute" sagt Innenminister Wolfgang Sobotka , dass das "Kreuz nicht nur ein religiöses Symbol, sondern ein Friedenssymbol" sei.