Grundlage der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien gegen die Airbus Defence und Space GmbH - die frühere EADS Deutschland GmbH - und die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, sind die Erkenntnisse der im Verteidigungsministerium eingerichteten "Task Force Eurofighter".Am Donnerstag wird der Bericht der Taskforce veröffentlicht, Doskozil wird sich in einer Pressekonferenz dazu äußern.Neben der Anzeige schließt sich die Republik dem Strafverfahren als Privatbeteiligte an. Österreich fordert Schadenersatz in Millionenhöhe.