Kerns Genesungswunsch an Sabine Oberhauser beginnt ungewöhnlich: "Blick aus dem Bundeskanzleramt heute: 2 Grad und Sonnenschein!", schreibt er. Darunter ein Foto vom Volksgarten, vermutlich aufgenommen aus einem Fenster seines Büros (siehe oben).Wer Sabine Oberhausers Facebook-Seite kennt, hat sofort Tränen in den Augen: Denn dort postete sie jeden Tag ein Foto aus ihrem Fenster, mit dem aktuellen Wetterbericht und einem Guten-Morgen-Gruß. Darauf gab es immer viel Rückmeldung, die beliebte Politikerin bekam auch via Facebook tausende Genesungswünsche.Christian Kern spielt genau auf dieses Markenzeichen der Gesundheitsministerin an und schreibt weiter: "Ich freue mich darauf, wenn Du wieder bei uns bist und hier selbst Deinen Wetterbericht abgeben kannst, wie Du es immer machst."Ein Beispiel von Oberhausers Guten-Morgen-Grüßen:Viele weitere Politiker sandten Sabine Oberhauser am Mittwoch Genesungswünsche. "Liebe Sabine, die SPÖ-Frauen wünschen dir viel Kraft für deine Genesung und hoffen, dass es dir bald wieder besser geht", so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner in einer Aussendung. "Wir denken viel an dich und wünschen dir gute Erholung."„Ich wünsche Sabine Oberhauser alles Gute, viel Kraft, Zuversicht und eine baldige Genesung. Der gesamte Grüne Parlamentsklub übermittelt die besten Wünsche. Wir hoffen, dass sie bald wieder in ihr Amt zurückkehrt", sagt Eva Glawischnig , Klubobfrau und Bundessprecherin der Grünen „Wir wünschen Sabine Oberhauser in diesen schweren Stunden alles Gute, viel Kraft und Zuversicht. Wir haben großen Respekt vor ihrer großartigen Einstellung und dem kämpferischen Umgang mit ihrer Erkrankung“, sagt Vizekanzler Reinhold Mitterlehner im Namen des gesamten ÖVP -Regierungsteams zur Entscheidung der Gesundheitsministerin sich in ihrem Amt vorläufig vertreten zu lassen. „Dein Einsatz ist beispielgebend, wir hoffen auf eine baldige Rückkehr“, bekräftigt Mitterlehner.