Kritik der Grünen-Chefin Glawischnig attackiert Sobotka wegen Demo-Verboten

Protest auch in Linz Vandalismus und Demo gegen Burschenschafter-Ball

Verbot der Vollverschleierung Muslime sorgten mit Demo für nächste City-Sperre

Demo gegen Burschenbundball Demonstration gegen Burschenbundball in Linz (Foto: Harald Dostal)

#MuslimBanAustria Demo (Foto: Video 3)

Akademikerball-Demo 2017 (Foto: Heute/Andre Wilding)

"Schon im geltenden Recht sind Anmelder einer Versammlung, Leiter und Ordner vorgesehen", schreibt Prof. Raschauer in einer "Heute" vorliegenden Stellungnahme an Sobotka. Sollte eine Haftung für Demo-Anmelder eingeführt werden, würde das "dem normalen Standard von Verwaltungsgesetzen entsprechen." Auch räumliche Beschränkungen für Kundgebungen (Mindestabstand zwischen Demo und Gegendemo) seien bereits geltendes Recht. "Von einem Anschlag auf die Demonstrationsfreiheit kann keine Rede sein."Sogenannte "Spaßdemos" müssten aber weiter stattfinden dürfen, erteilt Raschauer einem Vorschlag Sobotkas eine Absage. Johannes W. Pichler, Ex-Vorstand des Instituts für Europäische Rechtsentwicklung an der Uni Graz, kritisiert die Kritiker des Ministers: "Eine Debatte darüber, wie auf das immer öfter gewaltbeladene Eskalieren von Demonstrationen zu reagieren sei, soll in Österreich mit Kahlschlagargumenten offensichtlich abgedreht werden." Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk dagegen hatte in Sobotkas Plänen "die Gefahr weitreichender Verfassungswidrigkeiten" geortet.(bob, enu)