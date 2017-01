Im Kontakt mit Verdächtigem Wiener Terrorpläne: Zwölfjähriger lieferte den Hinweis

"Die Politik muss sehr blind gewesen sein, in den letzten zehn Jahren"

Live-Ticker zum Nachlesen TV-Diskussion: Kanzler Kern stellt sich Rapper Nazar

"Absolute Top-Priorität" habe, so Kern von Moderatorin Corinna Milborn auf den Terrorverdächtigen von Wien angesprochen, derzeit die Sicherheitslage im Inland. Ein umfangreiches Maßnahmenpaket sei geplant. Zu denken gebe, dass der verdächtige 17-Jährige in Österreich aufgewachsen und sozialisiert worden sei - und dennoch terroristische Tendenzen entwickelt habe.Nazar, Musiker mit Wurzeln im Iran, konnte von Schwierigkeiten bei der Integration ein Lied singen. Menschen mit Migrationshintergrund hätten es am Arbeitsplatz besonders schwer, Perspektiven würden ihnen nur vorgegaukelt, junge Migranten fühlten sich ausgegrenzt, kritisierte der 32-Jährige., setzte der Rapper nach. Gerade in der Wartezeit auf einen Asylbescheid seien Menschen zum Nichtstun verdammt - "da kann man nur auf dumme Ideen kommen." Man müsse Migranten rasch in den Arbeitsmarkt integrieren, um ihnen Sprache und Werte zu vermitteln.Dem stimmte auch der Kanzler zu. Kern betonte allerdings, dass er "keinen Niedriglohnsektor" durch schlecht bezahlte Migranten schaffen wolle. Sprachkurse, Wertekurse und Arbeitspraktika stünden im Mittelpunkt seines Integrationsprogramms.Die gesamte Diskussion über Arbeitszeiten, Mindestlohn, Integration, Steuerlast und vieles mehr finden Sie im Live-Ticker zum Nachlesen: