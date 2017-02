100 Soldaten eingeplant Doskozil fordert Grenzkontrollen zur Slowakei und in Zügen

"Geheimer" Regierungsbunker Kern und Doskozil besuchen Luftstreitkräfte

Hans Peter Doskozil Verteidigungsminister will Asyl-Obergrenze für gesamte EU

Im Interview mit der deutschen "Welt" bemängelte Doskozil, dass die Balkanroute immer noch nicht ausreichend geschlossen sei. Zudem warnte er, dass auf das von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausverhandelte Flüchtlingsabkommen mit der Türkei kein Verlass sei. "Wir müssen uns jetzt intensiv darauf vorbereiten, dass die Regierung in Ankara die Schleusen auch wieder öffnen könnte", so Doskozil.Darum plane Österreich zusammen mit 15 weiteren Ländern entlang der Balkanroute und den Visegrad-Staaten eine neue "Balkan-Grenzschutz-Offensive". Er kündigte zudem an, dass Österreich auch bereit sei, Soldaten außerhalb der EU zur Unterstützung auf Grenzschutzeinsätze zu schicken, "wenn diese Länder uns darum ersuchen und wir dafür ausreichend Kapazitäten haben."Die Zahl der Migranten, die sich illegal in der EU aufhielten, sei weiterhin "viel zu hoch". Darum müsse konsequenter abgeschoben werden und am besten ein "europäischer Rückführungsbeauftragter von Rang und Namen" eingesetzt werden.