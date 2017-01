Doskozil will an der Grenze zur Slowakei Kontrollen durchführen. (Foto: Sabine Hertel)

Doskozil will an der Grenze zur Slowakei Kontrollen durchführen. (Foto: Sabine Hertel)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Innenminister schlägt Reform vor Obergrenze: Sobotka will Monats-Kontigente für Asylwerber

"Geheimer" Regierungsbunker Kern und Doskozil besuchen Luftstreitkräfte

Kritik an VP-Forderung Doskozil gegen "Schein-Obergrenze"

"Ich bin der Meinung, dass wir auch die Grenzkontrollen zur Slowakei aufnehmen müssen", sagte Doskozil in der ZIB1 am Mittwochabend. Hintergrund ist, dass die Route aktuell unter Schleppern sehr beliebt ist. Auch Zugkontrollen müssten durchgeführt werden, bis zu 100 Bundesheersoldaten könnten diese Aufgabe übernehmen.In wenigen Tagen wollen Doskozil und Sobotka die gemeinsamen Pläne präsentieren. Es sollen jedenfalls zusätzliche Grenzkontrollen und mehr Rückführungen durchgeführt werden.Doskozil kann sich vorstellen, abgelehnte Asylwerber in eigenen Einrichtungen zu versammeln und diese dort über Möglichkeiten der Rückkehr in deren Heimatländer zu beraten.