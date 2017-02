Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Konkret geht es bei den Maßnahmen darum, dass sich die Länder an der Balkan-Route auf "den Notfall" vorbereiten sollen. Beim "Notfall" wird vor allem ein Scheitern des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei genannt. Beiden Ministern stößt zudem auf, dass die Balkan-Route nicht komplett zu sei, vor allem Schlepper würden noch immer Personen nach Europa schleusen.Die Ländern wollen nun mit Spezialisten herausfinden, an welchen Punkte der Balkan-Route Schlepperei stattfindet und wie sie abläuft. Zudem deutete Sobotka an, dass die grenze Österreich zu Italien am Brenner geschlossen werde, sollte Italien die Flüchtlingssituation entgleiten. Neben Österreich arbeiten am Sicherheitspakt auch Ungarn, Bulgarien, Slowenien, Rumänien, Kroatien, Tschechien, die Slowakei, Polen, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, der Kosovo, Serbien und Griechenland mit.