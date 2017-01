Polizei kontrolliert Fahrzeuge in Nickelsdorf (Foto: Reuters)

Polizei kontrolliert Fahrzeuge in Nickelsdorf (Foto: Reuters)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

100 Soldaten eingeplant Doskozil fordert Grenzkontrollen zur Slowakei und in Zügen

Kein Ende in Sicht Deutsche Grenzkontrollen bleiben so lange wie nötig

Bis EU Grenzen schützt Sobotka für weitere Verlängerung der Grenzkontrollen

BILDER DES TAGES 20.01.2017: Donald Trump wird als US-Präsident angelobt. In St. Petersburg hat man ihm als erklärten Putin-Freund eine eigene Matrjoschka-Puppe gewidmet. (Foto: Dmitri Lovetsky (AP))

Als Hauptgrund für die Verlängerung gab die EU-Kommission demnach an, dass mit den Kontrollen die Weiterreise von Flüchtlingen aus Griechenland und anderen EU-Staaten in die genannten Länder verhindert werden sollen. Gerade Österreich wie die anderen vier Länder seien durch die hohe Zahl der Asylanträge "erheblichen Belastungen" ausgesetzt.Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte bereits im Vorfeld angekündigt, sich für Grenzkontrollen "auf unbestimmte Zeit" auszusprechen. Dies ist laut Schengener Grenzkodex nicht erlaubt, hier ist eine Ausweitung der Kontrollen um jeweils sechs Monate auf eine Maximaldauer von zwei Jahren, also bis Herbst 2017, vorgeschrieben.