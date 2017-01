"Mit Hanni wird NÖ gut fahren" Hofübergabe: Erwin Pröll über designierte Landeshauptfrau

Johanna Mikl-Leitner im Interview "Das fragt man eine Frau doch nicht..."

Heute lebt die auch in VP-Aussen-dungen als "Hanni" bezeichnete Politikerin in Klosterneuburg. Ihren Ehemann Andreas Mikl (ist im Gesundheits-Controlling tätig) lernte sie bei einer Party kennen (er war dort DJ). Kein Wunder, dass sie auf dem Titel "Landeshauptfrau" bestehen will: "Wenn ich mit meinem Mann ausgehe, zahle ich selbst", sagte sie einst.Neben Retriever-Mischling "Milou" aus dem Tierheim Nitra (Sk) sind Rollschuhfahren und Mode ihre Passionen. Sie studierte Wirtschaftspädagogik in Wien. Pröll holte die HAK-Lehrerin 1992 in die Politik. Vorbilder: JFK und Leopold Figl. Legendär: "Her mit dem Zaster, her mit der Marie!"