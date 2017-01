11:54 Auf die Frage, ob es sein Ziel war, Pröll in Sachen Länge der Amtszeit auszustechen, sagte Häupl:

"Blödsinn, das war nie mein Bestreben. Die Diskussion über die Länge meiner Amtszeit halte ich für obsolet."

Bei einer aktuellen Pressekonferenz sagte Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl über den Rücktritt seinen Amtskollegen Pröll:

"Er sagte es mir nicht. Ich wusste nichts davon. Wir haben seit 1988 zusammengearbeitet, da ist es bei mir noch nicht durchgesickert, dass er bald nicht mehr zur Verfügung steht. Ich werde die persönliche Freundschaft und die Gespräche mit ihm aber weiter aufrechterhalten."

11:43 Als einer der ersten Politiker hat Neos-Chef Matthias Strolz sich auf Twitter zu Prölls Rücktritt geäußert:



11:31 Klare Favoritin ist aber die derzeitige Finanzlandesrätin Johanna Mikl-Leitner, die Pröll in einer Personalrochade aus der Bundesregierung nach Niederösterreich holte.

11:29 Nun dürfte innerhalb der ÖVP der Kampf um die Nachfolge Erwin Prölls in Niederösterreich entbrennen. Als heiße Anwärter auf die Nachfolge galten zuletzt die frühere Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und der jetzige Innenminister Wolfgang Sobotka.

11:22 "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk, der die Geschichte über Prölls Privatstiftung publik gemacht hat, hat auf Twitter bereits Stellung zu Prölls Rücktritt bezogen:



11:18 Die Entscheidung zur Beendigung seiner politischen Karriere sei über Weihnachten gereift, sagt Pröll.

11:14 Nun bedankt sich Erwin Pröll bei der Presse für die "jahrzehntelange Begleitung".

11:14 "Die Personalentscheidungen werde ich gemeinsam mit meinen Gesinnungsfreunden entscheiden."

11:11 Nun bezieht er zur Privatstiftung Stellung: "Die Pröll-Stiftung ist klar gemeinnützig und es ist alles korrekt", sagt Pröll.

11:10 "Zur Nachfolgefrage nehme ich heute keine Stellung", sagt Pröll. Das werde im Landesparteivorstand besprochen.

11:09 Die Entscheidung sei aufgrund von Überlegungen mit seiner Familie gereift. "Ich bin der niederösterreichischen Bevölkerung gegenüber verpflichtet, zeitgerecht zu handeln."

11:08 Er wolle seine Ämter "zeitgerecht übergeben": Ein knappes Jahr vor der nächsten Landtagswahl wolle er alle Ämter übergeben.

11:07 "In meinen 37 Jahren in der Landesregierung habe ich eine spannende Zeit erlebt", sagt er.

Seine Bilanz: "Das Land steht stabil da. Das Regierungsteam der ÖVP NÖ arbeitet unglaublich toll."

11:05 "Viele haben mich ermuntert zu bleiben", sagt Pröll. "Der Weg war herausfordernd, aber dieser Weg war auch oftmals beflügelnd und erfüllend."

11:05 Beim morgigen Landesparteitag wird Pröll nicht mehr antreten.

11:04 Rücktritt: "Ich werde als Landeshauptmann abtreten", sagt Erwin Pröll.

11:03 Nun spricht Pröll: "Politisch handeln heißt entsprechend Verantwortung zu tragen", sagt er.

11:03 Prölls Pressesprecher Kirchweger bedankt sich zunächst bei der versammelten Presse für das Kommen.

11:02 Erwin Pröll betritt den Saal.

10:57 In den vergangenen Tagen hieß es, Pröll denke über einen möglichen Rückzug aus der Politik nach. Zu Weihnachten hatte er angekündigt, er werde die Entscheidung über seine politische Zukunft im Frühjahr 2017 bekanntgeben.

10:52 Seitdem kam es zu mehreren Anfeindungen von niederösterreichischen ÖVP-Politikern gegenüber "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk. Der Bundesrechnungshof leitete eine Untersuchung darüber ein, ob das Steuergeld zurecht an die Stiftung floss.

10:51 Seine Privatstiftung könnte sich nun als endgültiger politischer Stolperstein erweisen. Vor knapp 10 Jahren richtete er seine Privatstiftung mit 150.000 Euro, die er 2006 zu seinem 60. Geburtstag von anonymen Spendern zuflossen, ein. Seitdem flossen Landsförderungen von insgesamt 1,35 Millionen Euro in die Stiftung, wie ein Bericht des "Falters" aufzeigte.

10:47 Der 70-jährige Pröll ist seit 1992 Landeshauptmann von Niederösterreich und damit der am längsten amtierende unter den aktuellen österreichischen Landeschefs. Zudem gilt er als Landeshauptmann des bevölkerungsstarken Niederösterreich als mächtigster unter den ÖVP-Landeshauptleuten.

10:43 Die Pressekonferenz findet im Milleniumssaal des Landhauses in St. Pölten statt. Sie wurde für 11 Uhr anberaumt.

10:41 Pröll selbst hat dazu bisher noch nicht Stellung bezogen. Das könnte in Kürze der Fall sein.

10:40 In den vergangenen Tagen hat Prölls Privatstiftung für Wirbel gesorgt. Der "Falter" hatte berichtet, dass der Stiftung in den vergangenen Jahren rund 1,35 Millionen Euro an Landesförderungen zugesprochen worden waren. Der Bundesrechnungshof hat eine Untersuchung eingeleitet.